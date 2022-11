Milan, attento alla Juventus: sorpasso per il talento spagnolo

La Juventus è in vantaggio nella corsa a un terzino destro che piace anche a Milan, Inter e Roma: arrivano notizie dalla Spagna.

Al termine della stagione in casa rossonera bisognerà fare delle valutazioni che riguardano più ruoli. Tra questi c’è sicuramente quello di terzino destro. Davide Calabria è capitato e titolare indiscusso, ma dei dubbi riguardano le sue riserve.

Alessandro Florenzi ha subito un grave infortunio e andranno capite le sue condizioni quando rientrerà. Sergino Dest è arrivato in prestito dal Barcellona e l’accordo prevede un diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Ammesso che l’Ajax riesca a convincere il Milan, difficilmente verrà investita tale cifra nell’acquisto del suo cartellino. Ci sono altre posizioni del campo che hanno maggiore priorità per quanto riguarda gli investimenti da fare.

Calciomercato Milan, affare Fresneda: le ultime news dalla Spagna

Recentemente ai rossoneri è stato accostato Ivan Fresneda, 18enne terzino destro che milita nel Real Valladolid. Si tratta della squadra di cui è proprietario Ronaldo, ex attaccante di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e una clausola di risoluzione da 30 milioni.

Secondo quanto rivelato da El Desmarque, la società meglio piazzata nella corsa al giovane talento spagnolo è la Juventus. Ha mostrato maggiore interesse ed è davanti al Milan, che era stato il primo a chiedere informazioni su Fresneda e che rimane comunque interessato. Anche l’Inter ha messo gli occhi sul ragazzo, però è più defilata. In Italia danno anche la Roma tra le pretendenti.

Il Real Valladolid è abbastanza tranquillo, in virtù della scadenza contrattuale e della clausola presente. Quest’ultima può salire a 45 milioni nel caso in cui il giocatore raggiunga le 22 presenze con la prima squadra. Non sarà semplice assicurarsi Fresneda a breve. L’interesse del club di Ronaldo è quello di tenerlo almeno fino al termine della stagione per valorizzarlo ulteriormente e poterlo poi cedere a un prezzo maggiore.