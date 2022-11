Calciomercato Milan, via in tre per il doppio colpo

Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per rafforzare la squadra in vista del nuovo anno. Sono tre i calciatori che possono fare subito le valigie

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. La pausa per i Mondiali ha portato Paolo Maldini e Frederic Massara ad intensificare i contatti, per chiudere il prima possibile le trattative utili a migliorare la squadra.

Si sta lavorando ai rinnovi di Rafael Leao e Ismael Bennacer, per i quali proseguono le telefonate con i rispettivi entourage ma allo stesso tempo si guarda a nuovi possibili acquisti. I profili accostati al Milan in questi giorni sono quelli di Hakim Ziyech e Aouar.

Il marocchino torna sistematicamente di moda ad ogni sessione di calciomercato. Il giocatore ha voglia di lasciare Londra, piace ai rossoneri ma serve un sacrificio sul contratto, troppo alto per le casse del Diavolo. Il centrocampista del Lione, in scadenza il prossimo 30 giugno, invece, rappresenta un’opportunità. Il Milan e il suo entourage ne hanno parlato ma non si è ancora deciso di affondare.

Calciomercato Milan, triplo addio per far cassa

Come sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport, un triplo addio, per far cassa, favorirebbe certamente gli arrivi dei giocatori sopracitati. Gli indiziati principali a fare le valigie sono Tiemoué Bakayoko e Yacine Adli. L’esperto francese non rientra più nei piani del Milan e si proverà a liberarsi del suo pesante ingaggio già a gennaio; l’ex Bordeaux potrebbe, invece, andare via in prestito per giocare con maggiore continuità. Proprio il Lione rappresenterebbe un’ipotesi concreta.

Un terzo calciatore pronto a salutare il Milan è Fode Ballo-Toure. Serve un’offerta da più di cinque milioni di euro a stagione per far cambiare aria all’ex Monaco. In Turchia continua a piacere tanto ma anche in Ligue 1 ha mercato.