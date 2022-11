Colpo argentino per il Milan, l’agente: “Conversazioni con i dirigenti”

Arrivano le dichiarazioni dell’agente in merito al calciatore argentino che tanto piace al Milan. E’ sfida all’Inter: ecco le sue parole

Il Sudamerica non è stato, almeno nel recente periodo, terra di conquista da parte dei dirigenti del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno spesso acquistato in Europa, soprattutto Francia, per rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il campionato argentino, così come quello brasiliano, però, viene monitorato costantemente dagli scout del Diavolo. I rossoneri due estati fa sono stati vicini a mettere le mani su Kaio Jorge, poi si è pensato di poter affondare su Julian Alvarez ed Enzo Fernández.I tre calciatori, effettivamente, sono poi sbarcati in Europa ma non a Milano.

Calciomercato Milan, contatti il colpo Alcaraz: parla l’agente

Nell’ultima sessione di mercato un altro profilo accostato al Milan è stato Carlos Alcaraz, centrocampista del Racing.Il calciatore, che il prossimo 30 novembre compirà 20 anni, è da tempo sul taccuino dei rossoneri ma piace tanto anche all’Inter.

E’ stato il suo procuratore, Sebastian Lopez, ad ammetterlo ai microfoni di Tuttosport: “Ho avuto conversazioni con i dirigenti di tutte e due le squadre la scorsa estate – afferma l’agente -. Mi era stato spiegato come stessero monitorando Carlos.

Poi nell’ultimo mercato i rossoneri hanno acquistato De Ketelaere, che però è un calciatore che già giocava in Europa, questo credo abbia inciso sulla decisione finale del Diavolo. Per quanto riguarda l’Inter invece, oltre ai vari apprezzamenti di allora, lo hanno continuato a seguire, come dimostra il viaggio in Sud America di Dario Baccin”.