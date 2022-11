Ibrahimovic fa volare anche Striscia la Notizia: conduzione da record, i dati

Ibrahimovic conduttore di Striscia la Notizia per una sera: numeri da record, la sua presenza ha attirato molto pubblico.

In questa stagione non ha potuto essere ancora protagonista sul campo, ma Zlatan Ibrahimovic trova sempre il modo di far parlare di sé. È successo anche in queste ore, in seguito alla sua presenza nella famosa trasmissione Striscia la Notizia su Canale 5.

L’attaccante del Milan ha affiancato Sergio Friscia e Roberto Lipari alla conduzione nella puntata andata in onda ieri sera. È andata benissimo. Mediaset ha rivelato che è stato conseguito il migliore risultato della stagione con 4.446.000 spettatori e il 20,35% di share. Per quanto riguarda il pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il dato sullo share sale al 21,90%. Alle 21:29 il tg satirico di Antonio Ricci ha raggiunto il picco record di 5.384.055 telespettatori, pari al 24.22% di share individui e al 26.10% di share sul target 15-64 anni.

Mediaset è molto soddisfatta degli ascolti fatti con la presenza di Ibrahimovic, uno sempre abile ad attirare l’interesse della gente. Da evidenziare che nel periodo di sovrapposizione con la partita di calcio Stati Uniti-Galles del Mondiale in Qatar, Striscia la Notizia ha fatto meglio in termini di share. È stato un vero successo per Canale 5.