Arabia Saudita come il Milan con “Pioli is on fire”: la versione araba

I sostenitori della Nazionale Araba, completamente euforici dopo la vittoria sull’Argentina, cantano e ballano sulle note di Freed From Desire

Dopo il successo a sorpresa contro l’Argentina di Leo Messi, battuta in rimonta per 2-1 all’esordio nel girone C dei Mondiali in Qatar, in Arabia Saudita si sono letteralmente scatenati per l’entusiasmo.

La storica vittoria contro l’Albiceleste di ieri ha esaltato l’intero Paese asiatico, che per tradizione è sempre molto chiuso, ma che stavolta ha deciso di lasciarsi andare ai festeggiamenti. Ecco quindi che al termine dell’impresa i tifosi della Nazionale araba, allenata dal ct Hervè Renard, hanno cantato e ballato sulle note della famosissima hit “Freed From Desire”.

Esattamente come hanno fatto i tifosi del Milan con “Pioli is on fire”, che è diventato un vero e proprio tormentone, anche i sostenitori dell’Arabia Saudita si sono scatenati con la stessa canzone di Gala, celebrando quindi un altro memorabile momento calcistico. Ecco il video che immortala i tifosi in euforia che danzano.

🎵 Freed From Desire has gone globalpic.twitter.com/7RT0DRwjdv — COPA90 (@Copa90) November 22, 2022

Il Mondiale è iniziato da pochissimo e sta già regalando grandi emozioni e colpi di scena. intanto oggi il Giappone ha superato, anche in questo caso in rimonta, la favorita Germania.