Dal Mondiale al Milan: il colpo che non passa mai di moda

Il Milan continua ad essere attento al calciomercato estero. Si guarda in Inghilterra per migliorare il reparto offensivo: oggi è il suo turno ai Mondiali

Un nome che non passa mai di moda, un nome che torna sistematicamente alla riapertura del calciomercato. Oggi avrà modo di mostrare a tutti di che pasta è fatto. I tifosi del Milan saranno davanti alle tv a vederlo giocare, anche perché con il proprio club, ultimamente lo sta facendo davvero poco. Solo 270 minuti in questo inizio di stagione.

Stiamo parlando chiaramente di Hakim Ziyech, oggi in campo con il Marocco, contro la Croazia per la prima partita della fase a gironi dei Mondiali. L’esterno ex Ajax non è più nei piani del Chelsea e a gennaio è pronto a cambiare aria. Proprio la squadra di Amsterdam è un’ipotesi ma c’è sempre il Milan, lì pronto ad approfittare della situazione.

Milan, un interesse sempre vivo

Ziyech continua a piacere e in Inghilterra confermano questo interesse da parte dei rossoneri ma serve che si venga a creare l’occasione ideale. Lo stipendio di sei milioni netti è alto, troppo per le casse del Diavolo. Bisogna, poi, fare i conti sempre con le richieste del Chelsea.

E’ evidente che il marocchino piaccia parecchio a Paolo Maldini e Frederic Massara ma il calciatore potrà varcare i cancelli di Milanello solo alle alle giuste condizioni. La situazione, dunque, non è molto diversa rispetto a qualche mese fa.