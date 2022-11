Giroud leader con la Francia, i compagni lo adorano: “E’ un orgoglio…”

Oggi in conferenza stampa hanno parlato alcuni giocatori della Francia, elogiando a pieno Olivier Giroud e la sua importanza in squadra!

Olivier Giroud sta vivendo un momento meraviglioso, sia col Milan che con la sua Francia. Una seconda giovinezza la sua, che a 36 anni non smette di stupire a suon di gol e di grandi prestazioni. L’ultima prova eccelsa è arrivata ieri sera contro l’Australia. Doppietta personale per Oli, e in generale un’ottima prestazione.

Sicuramente, il grave infortunio di Karim Benzema ha spianato la strada a Giroud per la titolarità ai Mondiali. Sarà lui il fedelissimo di Deschamps in attacco. Un’esperienza unica per chiudere al meglio la sua carriera di bomber. Erano sorte tante polemiche dopo che il CT francese aveva smesso di convocarlo, ma le sue recenti prestazioni col Milan, e alcune recenti apparizioni con la Francia, hanno obbligato Deschamps a reclutare Olivier per i Mondiali.

La prima prova è stata successo, con Giroud che ha eguagliato il record di Thierry Henry di marcatore più prolifico della storia della Nazionale transalpina. E la presenza di Oli ha reso estremamente entusiasti i tanti tifosi, che da sempre lo stimano a pieno, e anche i compagni di squadra connazionali.

Giroud, grandi elogi di Dembelè e Upamecano

Intervenuti oggi in conferenza stampa, Ousmane Dembelé e Dayot Upamecano sono stati chiamati a dare un giudizio su Olivier Giroud dopo la mega prestazione contro l’Australia. Si è prima espresso il top player del Barcellona, esprimendo l’orgoglio provato nel giocare con l’attaccante del Milan: “E’ un bravo ragazzo, va d’accordo con tutti. Fa molto bene al gruppo. È un membro chiave del nostro team. Ogni volta che è stato selezionato, è sempre stato decisivo. È un grande orgoglio, siamo molto contenti per lui”.

Infine, il pensiero di Upamecano. Il difensore del Bayern Monaco ha definito Giroud un leader: “Olivier è un grande leader, ci parla molto e ci dà molti consigli. Spero che ci regalerà molti altri gol. »