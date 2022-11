Giroud protagonista assoluto al Mondiale: Ibra non ha dubbi | VIDEO

Il video, diventato virale, di Zlatan Ibrahimovic, in cui vota Olivier Giroud: sarà il francese il protagonista assoluto ai Mondiali in Qatar

L’infortunio di Karim Benzema ha permesso ad Olivier Giroud di diventare protagonista della Francia. Il Mondiale dell’attaccante del Milan è iniziato davvero nel miglior modo possibile.

Il numero nove rossonero ha sfruttato l’occasione datagli da Deschamps, realizzando una doppietta contro l’Australia. Giroud ha così raggiunto Henry in testa alla classifica dei cannonieri francesi di tutti i tempi, con 51 gol. Un nuovo record per un calciatore che non smette di sorprendere. Record che rendono felici il mondo rossonero.

Milan, Ibra esalta Giroud

Giroud è davvero amato da tutti: dai tifosi del Milan, passando per Pioli e i suoi compagni. Anche Zlatan Ibrahimovic è molto legato ad Olivier. L’attaccante svedese ha molta stima e confida enormemente nel 36enne.

Ibra – in un’intervista ironica a 4-3-3 – ha fatto capire quanto apprezzi il compagno:

Chi sarà il capocannoniere?

“Olivier Giroud”.

Chi ci sorprenderà?

Olivier Giroud.

Chi sarà il miglior giocatore del Mondiale?

Faccio il tifo per il mio amico Olivier Giroud.

Chi sarà il più grande talento del torneo?

Olivier Giroud perché è ancora giovane. Ciò significa che anch’io sono giovane.

Zlatan Ibrahimovic, con il sorriso sulle labbra, risponde alle domande, dimostrando di non aver alcun dubbio: Olivier Giroud sarà il protagonista assoluto di questo Mondiale e l’inizio dà ragione allo svedese.