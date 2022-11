Milan, non solo Giroud: l’attaccante ancora in gol in Nazionale

Il francese non è l’unico attaccante milanista che si sta prendendo la scena con la propria nazionale in questi giorni: in gol anche il giovane

Il Milan ha lasciato davvero molti elementi alle proprie nazionali durante questo stop dei campionati, ma non ci riferiamo soltanto ai giocatori partiti per a giocarsi il Mondiale.

In Qatar c’è un rossonero che ieri sera si è preso la scena, ovvero Olivier Giroud, che con la sua doppietta ha trascinato la Francia alla vittoria all’esordio contro l’Australia, battuta per 4-1 anche grazie all’apporto di Theo Hernandez, subentrato dopo l’infortunio del fratello e autore dell’assist per il gol del momentaneo pareggio dello juventino Adrien Rabiot.

Intanto però c’è un altro attaccante del Milan che si sta togliendo delle soddisfazioni con la propria selezione. In questo caso parliamo della selezione giovanile dell’Under 19 della Serbia, con la quale Marko Lazetic è andato ancora una volta a bersaglio oggi. Si stanno giocando le qualificazioni all’Europeo di questa categoria e il centravanti serbo ha timbrato il cartellino anche nella vittoria per 2-0 sulla Norvegia, segnando il gol del vanataggio, dopo che qualche giorno fa era stato decisivo con una doppietta.

In campo anche il suo compagno di squadra nella Primavera di Ignazio Abate, ovvero il difensore classe 2005 Jan-Carlo Simic, che ha fatto il suo ingresso in campo a circa dieci minuti dalla fine. Simic aveva esordito nell’ultima partita contro il San Marino con un gol e un assist. Stanno facendo benissimo dunque i giovani talenti del Diavolo, scovati nei mesi scorsi da Paolo Maldini.