Salernitana, domani si opera: salterà il Milan

Il calciatore dei campani domani effettuerà l’intervento al ginocchio e starà fuori per circa tre mesi: out quindi anche contro i rossoneri

Manca praticamente un mese e mezzo alla ripresa del campionato, quando il Milan affronterà la Salernitana il 4 gennaio alle 12:30 allo Stadio Arechi. Eppure si è già a conoscenza di importanti assenze per i padroni di casa in quel match.

La formazione di Davide Nicola infatti sarà priva almeno di un paio di elementi chiave per la partita casalinga contro i rossoneri, valida per la 16esima giornata di Serie A. Era già nota l’assenza per squalifica di Antonio Candreva, espulso nel finale dell’ultima giornata contro il Monza, ma adesso si sa con certezza che mancherà per diverso tempo anche un altro esterno di fascia.

Si tratta di Pasquale Mazzocchi. La notizia è stata resa nota direttamente sul sito ufficiale del club granata, che ha spiegato che il terzino “si sottoporrà ad un intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro” e che “seguiranno ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani al termine dell’intervento”.

I tempi di recupero per il laterale dei campani, recentemente convocato anche in Nazionale da Roberto Mancini, è stimato in circa tre mesi, pertanto ovviamente non ci sarà neanche lui per Salernitana-Milan. Nicola a questo punto ha un problema sugli esterni, soprattutto a destra, e dovrà rivedere il suo undici titolare per la partita contro la squadra di Stefano Pioli.