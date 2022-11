Smalling, la Roma festeggia il suo compleanno: “Auguri Smalldini” – FOTO

Ieri il difensore ha compiuto 33 anni e il club giallorosso lo ha festeggiato su Tik Tok paragonandolo alla leggenda del Milan

Ieri, 22 novembre, è stato il giorno del 33esimo compleanno del difensore della Roma, Chris Smalling. Il centrale inglese ha ricevuto subito l’affetto di tutti i suoi tifosi e anche dello stesso club, che lo ha festeggiato su tutti i social.

Il club rossonero ha postato infatti sui vari social network gli auguri per il classe ’89, che tra l’altro sta disputando una grande stagione, e su Tik Tok ha simpaticamente scritto “Happy Birthday Smalldini”. L’ex Manchester United ha infatti ricevuto questo soprannome in passato, come sottolineato diversi mesi fa da José Mourinho nel corso di un’intervista a Sky Sports in Inghilterra.

“In Italia è conosciuto anche come Smalldini – diceva lo Special One – metà Smalling e metà Paolo Maldini. Sta facendo cose incredibili per noi”. Inutile sottolineare l’importanza di un soprannome e di un paragone così importante come questo, con l’attuale dirigente del Milan, che molti definiscono il miglior difensore di tutti i tempi, e che in rossonero ha vinto davvero un’infinità di trofei.

