Calciomercato Milan, arriva in prestito: ecco il colpo sognato

Il Milan torna ad interessarsi ad un vecchio obiettivo: può arrivare in prestito con diritto di riscatto. La volontà dei rossoneri così come quella del calciatore è chiara

Il calciomercato è pronto ad infiammarsi. Anche Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono sfruttare le occasioni che si presenteranno per rafforzare l’organico di Stefano Pioli.

Le lacune del Diavolo continuano ad essere le stesse di questa estate e i tifosi rossoneri sognano ancora l’esterno di destra forte, che possa fare la differenza. Ormai accade, sistematicamente ad ogni sessione di calciomercato: Hakim Ziyech, ancora una volta, è tornato in orbita Milan.

Calciomercato Milan, colpo Ziyech: conferme da Londra

Il marocchino ha faticato a trovare spazio con la maglia del Chelsea e il cambio in panchina ha addirittura peggiorato la situazione. Ziyech sperava di una svolta con Potter ma così non è stato. A gennaio un addio appare inevitabile. Tanti i rumors in merito a questa ipotesi. Non è un mistero che al Milan piaccia parecchio ma il marocchino può sbarcare solo a determinate condizioni. Nel frattempo l‘Evening Standard in Inghilterra, conferma che la pista che porta a Ziyech per il club rossonero è tornata ad essere percorribile.

L’esterno mancino ha voglia di lasciare il Chelsea e potrebbe dire addio a Londra in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione gradita al Diavolo ma servirà che il giocatore rinuncia a qualcosa del suo stipendio. Troppi i 6 milioni di euro netti percepiti.