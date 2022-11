Leao, gol al debutto Mondiale: segna al primo pallone toccato – VIDEO

Rafael Leao in gol al debutto nel Mondiale in Qatar: sua la rete del 3-1 nel match tra Portogallo e Ghana.

Subito protagonista Rafael Leao. Entrato al 78′ di Portogallo-Ghana, due minuti dopo ha segnato il gol del momentaneo 3-1 nel match di esordio al Mondiale in Qatar. Non c’era modo migliore di debuttare per l’esterno offensivo di proprietà del Milan, che tra l’altro ha realizzato anche quella che è la sua prima rete con la nazionale maggiore lusitana.

Leao non dimenticherà mai questa partita, poi finita con il risultato finale di 3-2 per la formazione di Fernando Santos. Una grande gioia per lui, che aspettava da tempo il primo gol con la maglia del Portogallo. Ci tiene molto a fare bene nella Coppa del Mondo per dimostrare ulteriormente il suo valore, a volte messo in dubbio nonostante gli ottimi numeri delle ultime stagioni. Aver trovato la marcatura contro il Ghana può essere un importante stimolo per le prossime sfide.

Se dovesse fare bene anche nel Mondiale in Qatar, il prezzo del suo cartellino salirebbe e forse anche la richiesta economica dell’entourage al Milan per il rinnovo. Vedremo…