Leao, i complimenti di un altro milanista per il gol: “Crack” – FOTO

Il centrocampista rossonero si è subito congratulato con il portoghese per la rete siglata all’esordio ai Mondiali in Qatar

Ci ha messo poco meno di tre minuti Rafael Leao ha lasciare il segno in questo Mondiale in Qatar. L’attaccante del Milan è entrato in campo nel secondo tempo di Portogallo-Ghana e al primo pallone toccato ha segnato la rete del momentaneo 3-1.

Si tratta del primo gol con la selezione lusitana per il classe ’99 che ha realizzato uno dei gol che è solito fare anche con la maia rossonera, sfruttando la sua grande velocità sulla fascia sinistra. Grande felicità quindi per il ventitreenne, che festeggia anche la vittoria del suo Portogallo in questo esordio non semplice.

A festeggiarlo ci ha pensato subito anche un suo compagno di squadra al Diavolo, ovvero Ismael Bennacer, che ha seguito Rafa e si è complimentato immediatamente con lui sui social. L’algerino ha postato su Twitter “Crack”, in riferimento all’ex Lille, che ha subito risposto e ringraziato il compagno: “La famy”.

Inizia bene quindi il Mondiale per Leao, che è sostenuto anche dai compagni della sua squadra di club, che lo guardano e fanno il tifo per lui. Il rinnovo con la società rossonera è una questione centrale per lui, ma intanto questo è il momento di godersi l’esperienza in Qatar e di dare il massimo per la sua nazionale.