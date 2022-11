Milan, emissari ai Mondiali per l’acquisto a gennaio: ha dato l’ok a Maldini

Dalla Spagna arrivano indiscrezioni fondamentali sul mercato invernale del Milan. Maldini è pronto al colpaccio, c’è il benestare di tutti!

Paolo Maldini e Frederic Massara sono in corso di riflessioni e valutazioni. La rosa attuale del Milan ha dimostrato di essere ancora forte, ma gli acquisti estivi non hanno reso quanto ci si aspettava. Il risultato è che il tasso tecnico non è cresciuto, in una stagione che però richiedeva e richiede un ulteriore passo in avanti. L’accesso agli ottavi di Champions League è certamente un traguardo in più rispetto all’anno scorso, ma le avversarie nei gironi sono state più abbordabili. Per fare bella figura già a febbraio c’è forse bisogno di maggiore qualità.

Anche in campionato, per tenere il passo del Napoli, c’è la sensazione che al Milan di Pioli serva qualcosa in più. Ecco che per gennaio stanno prendendo sempre più piede le ipotesi di acquisto di due giocatori. Houssem Aouar e Hakim Ziyech i nomi che stanno riscaldando parecchio l’ambiente. Un trequartista e un esterno d’attacco. Secondo molti, alla fine non arriverà nessuno in inverno a rinforzare la rosa rossonera, ma in Spagna affermano che Paolo Maldini è pronto ad un’eccezione.

Milan, a gennaio può arrivare: l’eccezione di Maldini

Todofichajes.com fa sapere che l’affare Hakim Ziyech è l’unico che può andare in porto a gennaio per il Milan. Sono le condizioni a parlare, diverse da quelle della scorsa estate. E’ innanzitutto cambiato il costo del cartellino. Adesso il Chelsea è pronto ad accettare un’offerta minima di 15 milioni di euro. Non è chiaro però, secondo la medesima fonte, se a gennaio Ziyech può arrivare in rossonero in prestito per sei mesi, con opzione d’acquisto per l’estate, o essere ingaggiato subito a titolo definitivo.

Il fatto importante e cruciale è che il calciatore marocchino ha già dato l’ok a Paolo Maldini per il trasferimento in inverno al Milan, e il Direttore Tecnico rossonero ha risposto mandando degli emissari in Qatar ad osservare le sue prestazioni durante i Mondiali. Ziyech ha il compito di stupire la dirigenza del Milan e convincerla a puntare su di lui quanto prima. Todofichajes.com aggiunge che il Chelsea ha comunicato a diversi agenti la partenza imminente di Hakim a gennaio, e che è già alla ricerca di un sostituto.