Serie A, ufficiali le date 2023-2024: niente più avvio a Ferragosto

Ufficializzate dalla Lega Serie A le date della prossima stagione e del campionato di massima serie italiana, con partenza ad agosto 2023.

Manca ancora una vita intera per l’epilogo della attuale stagione calcistica 2022-2023, che al momento è in pausa per il Mondiale di Qatar. Ma intanto già si pensa alla stagione successiva.

La Lega Serie A poco fa ha annunciato le date ufficiali della prossima stagione. Il 2023-2024, che come accaduto negli ultimi anni inizierà ad agosto e terminerà a maggio, con scadenze però diverse da quelle recenti.

Questo il testo dell’annuncio: “A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre 2022, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che il campionato di Serie A TIM 2023/2024 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024“.

Niente più avvio della stagione prima di Ferragosto, come accaduto quest’anno. Tante le polemiche di tifosi e club per l’inizio della stagione già nella prima metà di agosto, con pochissimo tempo per preparare il campionato al meglio. Ma senza l’incombenza del Mondiale a metà anno, sarà più facile gestire il tutto.