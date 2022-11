Calciomercato Milan, colpo da 43 milioni: l’affare si complica

Dall’Inghilterra giungono novità sul giocatore che piace a Maldini e Massara. Fissato il costo del cartellino, e la concorrenza è spietata!

I Mondiali stanno facendo da vetrina prestigiosa a tanti giocatori! Per quanto concerne il Milan, basti pensare alle belle prestazioni di Olivier Giroud e Rafael Leao al loro esordio con le rispettive Nazionali. Uno per dimostrare di essere ancora un attaccante di altissimi livelli, l’altro, probabilmente, per catturare l’attenzione dei tanti top club europei.

Sappiamo bene quanto sia complicata l’attuale situazione del portoghese al Milan. Con un rinnovo di contratto non ancora arrivato, prende sempre più piede l’ipotesi di un addio. E i Mondiali, appunto, possono aiutare molto il giocatore in tal senso. Secondo la maggioranza delle opinioni, più Leao farà bene in Qatar più sarà difficile per Paolo Maldini trattenerlo in rossonero.

I grandi club d’Europa sono alla finestra, pronti a bussare alla porta del Diavolo per aggiudicarsi il talentosissimo Rafael Leao. E si sa, come spesso ribadito da Paolo Maldini, dinnanzi a certe offerte non si può dire di no. Il Milan, non a gennaio ma a giugno, e senza rinnovo, sarà assolutamente disposto ad ascoltare le offerte delle pretendenti al portoghese. Non meno di 100 milioni di euro, è chiaro!

E nel frattempo, con la situazione in bilico, Maldini e Massara si sono messi alla ricerca di un ipotetico sostituto di Rafael. Piace un profilo in particolare!

Milan, il sostituto di Leao dall’Olanda: è perfetto!

Un altro giocatore che si sta abbondantemente mettendo in mostra ai Mondiali è Cody Gakpo. L’esterno d’attacco del PSV Eindhoven ha già segnato due gol nelle prime due partite della competizione, riscuotendo un successo enorme. Il suo nome gravita in orbita rossonera ormai da qualche settimana, ma è chiaro che dal Mondiale passerà tanto del suo futuro. Maldini e Massara lo stanno osservando bene, come sostituto di Leao se questo dovesse negare il rinnovo al Milan.

Gakpo è anche lui un assoluto talento, coetaneo di Leao, e dalle straripanti caratteristiche offensive. Dall’Inghilterra giunge però notizia di una concorrenza molto agguerrita per l’olandese. Difatti, come riporta LFC Transfer Room, Liverpool, Manchester United, Bayern Monaco e Real Madrid stanno monitorando Cody Gakpo. Il giocatore, spiega la fonte, è intanto concentrato sul Mondiale, ma una volta terminato sarà pronto ad ascoltare le diverse offerte.

Costo del cartellino? Si parte da una base di 43 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti bonus e costi di commissione. Per il Milan si mette dunque male. Non sarà assolutamente facile competere con club così ricchi e potenti.