Milan, il Psg alza il pressing: la risposta è definitiva

Il giocatore è nuovamente finito nel mirino del Psg ma il Milan lo ha blindato. Niente da fare per il club francese: ecco di chi si tratta

Il Mondiale in Qatar lo sta vedendo da casa ma siamo certi che dal prossimo sarà uno dei protagonisti della Francia. Pierre Kalulu in un anno è cresciuto tantissimo. Una crescita importante che gli ha permesso di essere decisivo per la volata scudetto del Milan.

La convocazione da parte di Didier Deschamps però non è arrivata. Il classe 2000, che ha dimostrato di saper giocare sia da centrale che da terzino destro continua ad essere, comunque, un osservato speciale.

Paolo Maldini e Stefano Pioli sono consapevoli di avere tra le mani un calciatore, destinato a migliorare ancora parecchio. E’ già una pedina fondamentale dello scacchiere dei rossoneri ma lo diventerà ancora di più, con il passare degli anni.

Qualche settimana fa è arrivato il rinnovo sul contratto. Il cambio di agente ha favorito la firma, che ha portato Pierre Kalulu a guadagnare 2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il suo accordo adesso scadrà nel 2027. Il francese può dunque considerarsi blindato.

Calciomercato Milan, interesse francese per Kalulu

D’altronde della crescita di Kalulu non si è accorto solo il Milan. L’esplosione del difensore è sotto gli occhi di tutti: prima del prolungamento del contratto si è parlato tanto di Psg. Non è un segreto che i campioni della Ligue 1 stiano cercando un centrale di alto livello. La trattativa Skriniar non decolla, ecco così spuntare il nome del giocatore del Milan.

Il rinnovo dovrebbe aver allontanato definitivamente le sirene transalpine ma Tuttosport, in edicola stamani, sottolinea come l’interesse del Psg sia ancora vivo. Ma il Milan non ha alcun bisogno di cedere, il Psg è avvertito e la scelta appare definitiva.