Ziyech al Milan, in Inghilterra insistono: “È vicino”

Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni importanti sul futuro di Ziyech: il Milan sta facendo delle valutazioni in queste settimane.

I tifosi rossoneri sperano che la dirigenza faccia un colpo in entrata nel calciomercato di gennaio. L’aspettativa è che arrivi un nuovo esterno destro offensivo, ruolo nel quale la squadra di Stefano Pioli avrebbe bisogno di upgrade.

Uno dei nomi che vengono costantemente accostati al Milan è quello di Hakim Ziyech, fuori dal progetto del Chelsea e desideroso di cambiare aria. Si tratterebbe di un grande rinforzo, capace sicuramente di far compiere un salto di qualità. L’ex stella dell’Ajax ha esperienza, doti tecniche di alto livello e una grande voglia di riscatto dopo mesi non semplici. Ha fame, un aspetto determinante per entrare a Milanello.

Calciomercato Milan, arriva Ziyech? In Inghilterra insistono

Secondo quanto rivelato da 90min.com, Ziyech sarebbe vicino al trasferimento in prestito al Milan. Si attendono conferme su queste indiscrezioni giunte nelle ultime ore dall’Inghilterra. Che il marocchino possa essere un obiettivo rossonero è verosimile, soprattutto se ci dovesse essere la possibilità di prendere il giocatore a condizioni economiche favorevoli.

Da capire se, in caso di arrivo di Ziyech, ci sarebbe la cessione di uno degli esterni destri offensivi presenti oggi in organico. Junior Messias sarebbe il primo indiziato, visto che Alexis Saelemaekers per età e prospettive non dovrebbe essere a rischio. Il belga viene anche da un infortunio serio, quindi almeno fino a fine stagione dovrebbe rimanere al Milan. Difficile arrivino offerte a gennaio.