Calciomercato Milan, doppio colpo per la svolta: subito a gennaio

Il Milan potrebbe decidere di mettere le mani su due giocatori durante il calciomercato di gennaio. Esterno e centrocampista per migliorare la rosa di Pioli

Sono otto i punti da recuperare ad un Napoli, che nella prima parte di stagione non ha sbagliato davvero nulla. Il Milan non ha ricevuto le giuste risposte dai nuovi acquisti e a gennaio Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero regalare a Stefano Pioli altri calciatori, pronti fin da subito.

Negli ultimi giorni si sta parlando con insistenza di un possibile doppio colpo. Anche stamani La Gazzetta dello Sport, in edicola, ha rilanciato l’idea che il Milan possa mettere le mani su Hakim Ziyech eHoussem Aouar.

Calciomercato Milan, doppia opportunità per Maldini: il punto

Sono due occasioni di mercato che il club rossonero sta valutando di cogliere. Il marocchino, accostato ai rossoneri, ormai, ad ogni sessione, può finalmente lasciare il Chelsea. Gioca poco e un nuovo arrivo potrebbe spingere il club londinese a farlo partire anche in prestito con diritto di riscatto. Difficile che il Milan decida di investire fin da subito per un quasi 30enne. Il marocchino, però, farebbe fare un importante salto di qualità, sulla destra.

Discorso identico per Aouar, che va in scadenza il prossimo 30 giugno. Il contratto non verrà rinnovato e il Lione è pronto a liberarlo per una cifra sugli 8 milioni di euro. Una cifra non certo elevata per un calciatore che può rappresentare una valida alternativa a Tonali e Bennacer e che può giocare anche sulla trequarti. Aouar piace tanto in giro per l’Europa ma il Milan sta pensando seriamente di fare l’investimento.