Francia-Danimarca, le formazioni ufficiali: la scelta sui tre rossoneri

A breve ci sarà il fischio d’inizio della sfida tra i Blues e i danesi: le scelte ufficiali su Hernandez, Giroud e Kjaer

Fra pochi istanti comincerà Francia-Danimarca, gara valida per la seconda giornata del Girone D dei Mondiali 2022. I francesi hanno vinto all’esordio con l’Australia e sono a punteggio pieno, mentre gli scandinavi non sono andati oltre lo 0-0 contro la Tunisia e quindi sono fermi ad un punto. Perciò la sfida di oggi assume grande importanza per la classifica e nessuna delle due squadre vorrà sbagliare.

I tifosi del Milan hanno anche tre motivi per seguire più da vicino questa partita. I primi due sono ovviamente Theo Hernandez e Olivier Giroud, entrambi scelti dall’inizio dal commissario tecnico Didier Deschamps. Il terzino è subentrato al fratello infortunato nella sfida d’esordio ed ha fatto molto bene, siglando anche un assist per il gol del vantaggio dei Blues. Il centravanti invece si è reso grande protagonista con una doppietta.

Partirà invece dalla panchina Simon Kjaer, che è non è stato scelto fra gli undici titolari dal ct Hjulmand. Nella difesa a tre gli sono stati preferiti Andersen, Christensen e Nelsson. Nell aprima partita invece il centrale rossonero aveva cominciato dall’inizio ed era uscito al minuto 65.

Francia-Danimarca, le formazioni ufficiali

Francia: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Dembele, Giroud, Mbappe.

Danimarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Nelsson; Kristensen, Hojbjierg, Eriksen, Maelhe; Lindstrom, Corenlius, Damsgaard.