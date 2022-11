Kiwior fra Milan e Juventus: Di Marzio fa il punto della situazione

Il duello di mercato fra i rossoneri e la Vecchia Signora può già entrare nel vivo: Maldini e Massara devono tenere d’occhio la questione

Fra poco più di un mese si riaprirà il mercato, ma in questi giorni di stop ai campionati i discorsi sulle trattative, anche in chiave futura, sono all’ordine del giorno. I club lavorano per anticipare la concorrenza su dei talenti in prospettiva e il Milan è sempre molto attivo, soprattutto sui migliori giovani emergenti del nostro campionato.

Uno di questi è il difensore Jakub Kiwior, che sta facendo molto bene da un anno e mezzo con lo Spezia, e che ora è protagonista anche al Mondiale in Qatar con la sua Polonia. Proprio in questo momento il classe 2000 è impiegato titolare nella seconda partita contro l’Arabia Saudita. Non è un segreto che sulle sue tracce ci siano da tempo sia i rossoneri che la Juventus e sulla questione ha fatto il punto Gianluca Di Marzio.

La Juventus tenta l’assalto a gennaio

Sul sito dell’esperto di mercato viene infatti spiegato che il Diavolo valuterebbe l’affare per il prossimo mercato estivo e non ora. Al contrario, i bianconeri, starebbero puntando il polacco già per la sessione di gennaio, soprattutto nel caso in cui Massimiliano Allegri confermasse il passaggio alla difesa a 3 per la Vecchia Signora.

Il portale spiega che da Torino non è arrivata ancora nessuna proposta ufficiale al club ligure. Adesso per il 22enne la priorità è quella di concentrarsi sul campionato del mondo, dopodiché inizierà a valutare il suo futuro. Ci sarà anche da capire se lo Spezia sarà disposto a privarsi subito del proprio gioiellino e a togliere al tecnico Luca Gotti una pedina fondamentale nella corsa alla salvezza. Nelle prossime settimana ci saranno sicuramente sviluppi sulla vicenda