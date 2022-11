La Francia di Giroud e Theo vola agli ottavi: battuta la Danimarca di Kjaer

La Francia di Olivier Giroud e Theo Hernandez è la prima squadra a qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali grazie alla vittoria contro la Danimarca!

Gran bella partita quella andata in scena in Qatar tra Francia e Danimarca. Un match parecchio combattuto e che alla fine ha visto trionfare Les Blues di Didier Deschamps. 2-1 il risultato finale. Il solito Kylian Mbappè ha trascinato alla vittoria la sua squadra, nella gara valida per la seconda giornata dei gironi. L’attaccante del Paris Saint Germain ha firmato una doppietta personale, aiutato da un formidabile Theo Hernandez e da Antoine Griezmann, autori degli assist.

Con questo risultato, due vittorie su due, la Francia è la prima squadra del Mondiale a qualificarsi agli ottavi di finale della competizione. I galletti di Deschamps, è innegabile, rappresentano una delle formazioni favorite alla vittoria del trofeo più importante. Dopo il già trionfo del 2018.

Focus sulla quota rossonera in campo. Olivier Giroud ha giocato 63 minuti della gara contro la Danimarca, sostituito poi da Marcus Thuram. Mentre Theo Hernandez ha giocato l’intera partita. Soltanto panchina, invece, per Simon Kjaer dall’altra sponda. Il difensore del Milan non è stato schierato dal CT Kasper Hjulmand, e ha visto perdere la sua squadra che adesso si trova al terzo posto del Girone D. Decisiva sarà la prossima gara contro l’Australia, attualmente a più due punti sulla Danimarca.