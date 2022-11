Theo Hernandez nella storia della Francia: è il primo difensore a riuscirci

Theo Hernandez ha raggiunto oggi un primato assoluto con la sua Francia ai Mondiali. A riportare la prestigiosa statistica è OPTA!

Altra grande prestazione del treno Theo Hernandez oggi! Contro la Danimarca, nella seconda giornata dei gironi Mondiali, il terzino francese ha servito un meraviglioso assist al compagno Kylian Mbappè. Un passaggio dei più intelligenti e preziosi! L’assistenza è stata trasformata in gol dall’attaccante del PSG, che quindi ha regalato il vantaggio iniziale alla Francia.

Per Theo Hernandez sono già numeri da urlo con la Francia. In sole otto presenze in Nazionale Maggiore, il terzino del Milan ha fornito sei assist e segnato un gol. Che giocatore Theo, che sta dimostrando con i fatti e sul campo di non avere eguali al mondo nel suo ruolo. Ma c’è di più!

Sappiamo bene che questo è il secondo assist del rossonero ai Mondiali attuali. L’altro l’aveva propiziato ad Adrien Rabiot all’esordio della Francia contro l’Australia, qualche giorno fa. Ciò si traduce facilmente nel fatto che Theo Hernandez ha servito un assist in due gare consecutive.

Nessun altro difensore della Francia c’era mai riuscito ai Mondiali. Ciò significa che il terzino sinistro è entrato prepotentemente nella storia della Nazionale Transalpina, raggiungendo un primato assoluto. A riportare la statistica primatista è OPTA, che sottolinea che tale dato viene raccolto dal 1966. Theo è il solo ed unico ad esserci riuscito!