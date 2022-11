Theo Hernandez per Mbappè, altro mega assist del rossonero: numeri da paura – VIDEO

Theo Hernandez non si ferma più. Il giocatore del Milan sta facendo faville con la sua Francia ai Mondiali. Oggi altro gesto prezioso!

Siamo giunti alla seconda giornata dei gironi Mondiali, ed è innegabile che le emozioni sono già state tantissime. E anche le sorprese! Chi non è più una sorpresa è invece Theo Hernandez, il terzino sinistro del Milan attualmente impegnato in Qatar con la sua Francia. Non è cominciato bene, dal punto di vista affettivo, il Mondiale per Theo. Il fratello Lucas Hernandez ha infatti riportato un bruttissimo infortunio alla prima della competizione. Rottura del crociato e Mondiale finito!

E’ vero però, che essendo omologhi nel ruolo, Theo ha in un certo senso beneficiato dell’assenza prolungata del fratello. Ha ereditato da lui infatti il posto da titolare, e sarà lui il fedelissimo di Deschamps nella fascia sinistra di difesa. Sappiamo bene che il giocatore del Milan sa essere un perfetto attaccante aggiunto, oltre al fatto di essere cresciuto tantissimo dal punto di vista difensivo. In queste due prime partite, una contro l’Australia e una contro la Danimarca, Theo è stato grande protagonista.

Due assist in due partite per il rossonero. Uno per Rabiot all’esordio, e uno per Mbappè oggi contro i danesi. L’assistenza al connazionale del Paris Saint Germain è stupefacente, clamorosa! Theo sta dimostrando con i fatti che non esistono eguali nel suo ruolo al mondo! E da sottolineare il fatto che ha giocato soltanto otto partite in Nazionale Maggiore, fornendo 6 assist e segnando un gol! Impressionante!

Di seguito il video dell’azione del gol di Mbappè che ha portato la Francia in vantaggio: