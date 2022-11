Dida, messaggio ai tifosi del Milan: “Critiche ingiuste a Tatarusanu”

Dida ha speso parole di elogio nei confronti di Maignan e ha anche risposto ai commenti negativi che sono piovuti su Tatarusanu.

Nelson Dida è nel cuore di ogni tifoso rossonero per quello che ha fatto da portiere del Milan, soprattutto nella finale di Champions League del 2003. Parò tre rigori su cinque. Quella serata è indimenticabile.

Il brasiliano è anche tornato a Milano come preparatore dei portieri nel 2019. Aveva iniziato con la Under 17, poi stato promosso in Prima Squadra. Purtroppo al termine della scorsa stagione ha deciso di andarsene, però ha fatto in tempo a lavorare con Mike Maignan. Certamente è stato di aiuto all’ex Lille, che si è confermato un acquisto azzeccato da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Anche del francese e del collega Ciprian Tatarusanu ha parlato Dida in occasione dell’evento Konami andato in scena ieri alla Fiera di Milano: “Maignan sta crescendo sempre di più – ha detto a La Gazzetta dello Sport – ma le critiche che ha ricevuto Tatarusanu sono state ingiuste. Ha fatto diverse parate decisive, va sostenuto“.

L’ex portiere ci tiene a difendere Tatarusanu, che a suo avviso ha ricevuto qualche commento negativo di troppo. Va detto che non è sempre stato impeccabile tra i pali, quindi qualche critica è normale. E non è un caso che il Milan stia pensando a Marco Sportiello come futuro vice di Maignan.