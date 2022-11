Giroud: “Mi sento bene fisicamente, voglio giocarle tutte ma è il mister…”

Olivier Giroud ha parlato dal ritiro della Francia in Qatar dopo la vittoria contro la Danimarca. L’attaccante del Milan è stato chiaro sulle sue condizioni fisiche!

Vittoria fondamentale della Francia di Giroud e Theo Hernandez contro la Danimarca. La Nazionale di Deschamps col 2-1 ai danesi si è assicurata il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali. La prima a squadra dell’edizione a qualificarsi! Grande prestazione di Theo, che ha propiziato un assist di lusso a Mbappè per l’1-0. Prova più opaca invece per Olivier, che ha giocato 63′ minuti per essere poi sostituto dal suo CT.

La prestazione dell’attaccante del Milan è stata comunque sempre positiva e importante per la squadra. Giroud è un centravanti mobile, che dialoga al meglio coi compagni. Certo, vorrebbe sempre segnare, ma ieri non è arrivata l’occasione. Dato il cambio 63′ minuto, molti si sono preoccupati delle condizioni fisiche di Giroud. In realtà, nessun problema per lui che aveva soltanto bisogno di rifiatare.

Oli ha tranquillizzato tutti direttamente dal ritiro della Francia in Qatar, evidenziando la forte volontà di giocare ogni partita:

“Io sono pronto a giocare tutte le partite. L’undici titolare lo deciderà il mister, ma la cosa più importante è coinvolgere più giocatori possibili. Però mi sento molto bene fisicamente”.