Kjaer su Netflix, il difensore del Milan protagonista in ‘Captains’

Simon Kjaer sarà uno dei personaggi principali della seconda stagione di Captains, famosa docu-serie di Netflix. Tutti i dettagli!

Captains è una delle docu-serie Netflix più popolari degli ultimi tempi. La prima stagione, suddivisa in otto episodi, documenta le gesta di sei capitani delle Nazionali impegnate nella qualificazioni ai Mondiali. Thiago Silva, Modric e altri. A breve uscirà la seconda stagione del documentario sportivo, e come riporta il portale danese Ekstra Bladet, Simon Kjaer sarà uno dei personaggi principali.

Un anticipazione importante per i tanti estimatori del difensore del Milan. La docu-serie Captains porta gli spettatori dietro le quinte della ricerca del successo dei capitani protagonisti. Kjaer, nello specifico, sarà il protagonista dell’ultimo episodio della seconda stagione. I cameraman hanno seguito il difensore danese, dando prova di come questo si comporta da capitano, e più in generale come elemento fondamentale del gruppo allenato da Hjulmand.

Un viaggio verso la Coppa del Mondo in Qatar, nel quale ogni capitano vuole dare un grande contributo al successo della sua Nazionale. Chi conosce Kjaer sa quanta leadership e cuore mette in campo per la sua squadra, ma sarà davvero curioso capire e osservare i suoi comportamenti, sensazioni ed emozioni dietro le quinte del rettangolo verde da gioco.