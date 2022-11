Milan, 20 milioni per il difensore: ma il club blocca la cessione

Un difensore nel mirino del Milan sta ben figurando al Mondiale: il prezzo è già fissato, però attenzione alla concorrenza.

Il Mondiale in Qatar è un’occasione per valutare d’occhio solo i propri calciatori, ma anche quelli che in futuro potrebbero essere acquistati come innesti. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno osservando con interesse la competizione e prendono nota sulle diverse prestazioni.

Tra gli osservati speciali c’è Jakub Kiwior, difensore classe 2000 che sta ben figurando con la maglia della Polonia. In Serie A lo conosciamo bene, visto che gioca nello Spezia. Il Milan lo segue da un po’ di tempo e c’è anche la Juventus ad averlo inserito nella lista dei potenziali acquisti futuri.

Il Milan non sembra intenzionato a fare mosse per il calciomercato di gennaio, avendo già un reparto difensivo numericamente completo. Invece, la Juventus ci sta pensando. E attenzione anche alle sirene della Premier League.

Il giornalista Fabrizio Romano ha spiegato che lo Spezia vuole 15/20 milioni di euro per Kiwior, ma spera di tenerselo almeno fino alla fine della stagione. Più squadre sono interessate e per il club ligure non sarà semplice respingere le offerte che arriveranno. In estate era stato respinto il tentativo concreto del West Ham.

Spezia want €15/20m to sell Jakub Kiwior in 2023 as there are many clubs interested in Serie A. Spezia hope to keep Kiwior at least until June. ⚪️🇵🇱 #transfers

West Ham approached Spezia to sign Kiwior last summer but deal collapsed as he was untouchable. pic.twitter.com/8xKRyDBsGm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2022