Calciomercato Milan, il giocatore annuncia il rinnovo: “Ancora in rossonero”

Sono giorni di lavoro per Paolo Maldini e Frederic Massara. Lo stop alle partite, per via dei Mondiali, ha permesso alla dirigenza rossonera di approfondire discorsi legati al calciomercato. Si sta pensando a come rafforzare la rosa ma allo stesso tempo ai rinnovi.

Questi sono giorni caldi per la firma di Ismael Bennacer. Per l’algerino niente Qatar e le parti possono dunque trattare per un’intesa che appare sempre più vicina. La speranza è di trovare un accordo con l’ex Empoli entro la fine di dicembre, per poi dedicarsi a quello di Rafael Leao.

Milan, altra firma attesa: arriva l’annuncio

C’è in realtà un’altra firma tanto attesa ed è quella di Olivier Giroud. Il francese sta dimostrando anche ai Mondiali di poter dare ancora tanto. Il Milan ha voglia di proseguire con il suo centravanti, che a Milano si trova davvero benissimo e non ha alcuna intenzione di cambiare aria.

Serve incontrarsi e mettere nero su bianco. Anche Simon Kjaer, dopo Francia-Danimarca, ha fatto capire che il Milan e Giroud andranno avanti insieme: “Non sto bene, non posso giocare 90’, giusto sia stato fuori – riporta Luca Bianchin -. Mbappé incredibile, mai visto nessuno così veloce. Non ho parlato di rinnovo con Giroud ma penso resti con noi un altro anno”.