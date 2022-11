Calciomercato Milan, visite e firma: l’attaccante al Chelsea

Il calciatore si trasferirà a Londra per 60 milioni di euro. Visite mediche già svolte, ora manca solo la firma sul contratto, davvero molto vicina

Da luglio sarà un nuovo giocatore del Chelsea. L’attaccante è pronto a firmare il contratto, a lungo termine, che lo legherà al club inglese per i prossimi anni. L’affare è ormai in chiusura. Il giocatore, come raccontato nei mesi scorsi, ha già svolto le visite mediche, a settembre. Un blitz, con il quale i londinesi hanno battuto la concorrenza di squadre importanti come il Psg o il Barcellona.

Stiamo chiaramente parlando di Christopher Nkunku, che può, ormai, dunque, considerarsi un nuovo giocatore del Chelsea, che verserà nelle casse del Lipsia 60 milioni di euro, quelli della clausola rescissoria. Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio profilo Twitter ha confermato, che l’affare è praticamente chiuso.

Calciomercato, Nkunku al Chelsea: intrecci col Milan

L’attaccante francese, costretto a saltare il Mondiale per infortunio, l’estate scorsa è stato accostato con insistenza al Milan. Erano i giorni del possibile sbarco a Milano degli arabi. Con l’arrivo di RedBird è così sfumato anche il sogno Nkunku.

Ora il suo trasferimento al Chelsea potrebbe comunque far sorridere il Milan. L’approdo a Londra del giocatore potrebbe, infatti, spingere il club inglese ad abbandonare la pista che porta a Rafael Leao, per il quale il Milan vorrebbe il doppio di quanto i blues sborseranno per l’ormai ex Lipsia.