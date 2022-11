Milan, meravigliosa l’iniziativa per i bambini dell’Ospedale di Monza – VIDEO

Bellissima iniziativa del Milan nel sociale! I quattro rossoneri si sono recati nell’ospedale di Monza a regalare un sorriso ai piccoli pazienti!

Il Milan non si smentisce mai! Un club attento alle cause dei meno fortunati, e che da sempre lotta per le minoranze e le discriminazioni. L’ultima bellissima iniziativa a favore dei più deboli il Milan l’ha rivolta ai piccoli pazienti dell’Ospedale Centro Maria Letizia Verga di Monza. Quattro rossoneri in particolare si sono preoccupati di portare ai bambini dei regali per il Natale che verrà.

Tanti gadget del Milan come giocattoli e palle da calcio sono stati consegnati da Olivier Giroud, Ismael Bennacer, Yacine Adli e Pierre Kalulu in persona. I quattro giocatori del Milan, come dei ‘supereroi’, hanno regalato un grande sorriso ai bambini dell’Ospedale. A visita terminata, a turno, ogni rossonero ha espresso un pensiero.

Giroud, ad esempio, si è così espresso in merito all’iniziativa: “Volevo ringraziare il Milan per averci dato l’opportunità di venire oggi qui a trovare i bambini. Io sono venuto con i ragazzi che mi hanno detto subito sì, “ok lo facciamo con grande piacere”. Siamo molto sensibili a questo tipo di eventi. E quindi sono molto fiero di essere qui con voi e con i bambini soprattutto”.

