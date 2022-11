Milan, un nuovo dieci per Pioli: “Una pazza idea dal Psg, è l’ideale”

Arrivano le parole del giornalista che torna a sognare il grande acquisto del centrocampista. Un colpo che farebbe felice Pioli e tutti i tifosi del Milan

Manca ancora tanto per il ritorno in campo del Milan. Da dicembre la squadra di Stefano Pioli tornerà ad allenarsi a Milanello ma per la prima partita ufficiale bisognerà aspettare fino al 4 gennaio, quando riprenderà il campionato con il match contro la Salernitana.

Nel frattempo lente di ingrandimento puntata sul calciomercato. Maldini e Massara sono a lavoro per trovare un accordo per i rinnovi di Rafael Leao e Ismael Bennacer ma nel frattempo i tifosi sognano nuovi acquisti.

Calciomercato Milan, il sogno di Pellegatti: “Perché non prenderlo in prestito?”

Anche Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha affrontato il tema calciomercato. Il noto giornalista sogna di mettere le mani su Renato Sanches e Hakim Ziyech, sogni già estivi: “Mi è venuta voglia di calciomercato vedendo quel passaggio di Ziyech nella vittoria contro il Belgio, del Marocco. Mi dicono che ci sono pochissime possibilità ma si spera sempre che possano cambiare le idee ma non mi faccio illusioni”

Idea Renato Sanches – “Mi è venuta una pazza idea ma è venuta a me non ai dirigenti del Milan. Perché non approfittare di una situazione che non dovrebbe fare contento il giocatore, perché non chiedere Renato Sanches al Psg in prestito? E’ il giocatore ideale, perfetto come numero dieci del Milan secondo le idee tattiche e la filosofia di Stefano Pioli. Io ho fatto un grande tifo per lui, che permetterebbe una crescita più graduale di De Ketelaere, senza pressione. Fatemi fare una riflessione a voce alta… Renato Sanches che acquisto sarebbe?”.