Portogallo-Uruguay, formazioni ufficiali: la scelta di Santos su Leao

Le formazioni ufficiali di Portogallo-Uruguay, gara dei Mondiali valida per la seconda giornata dei gironi. La scelta di Santos su Leao!

Tra pochi minuti il Portogallo di Rafael Leao scenderà in campo a giocarsi tre punti molto complicati. L’Uruguay è infatti un’avversaria di grande valore, e non sarà così semplice avere la meglio. Ai lusitani basterebbe la vittoria per conquistare con una partita d’anticipo l’accesso agli ottavi di finale della prestigiosa competizione. Al momento, infatti, la squadra di Fernando Santos comanda la classifica del girone H, a tre punti, gli stessi del Ghana che oggi pomeriggio ha battuto la Corea del Sud.

Contro l’Uruguay, il Portogallo ha dunque la possibilità di andare a quota sei punti e passare il turno. Ma come accennato attenzione agli uruguagi che vogliono riscattare i deludente pareggio dell’esordio. Fernando Santos ha scelto ovviamente il miglior 11 possibile secondo le proprie concezioni e sensazioni. Ancora una volta, soltanto panchina per Rafael Leao. L’esterno sinistro del Milan, decisivo a gara in corso contro il Ghana con un gol, non ha ancora la totale fiducia del CT. Al suo posto spazio ancora a Joao Felix.

Di seguito le formazioni ufficiali di Portogallo-Uruguay:

Formazione Portogallo: Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Bernardo Silva, Carvalho, Neves; Bruno Fernandes; Ronaldo, Joao Felix.

Formazione Uruguay: Rochet; Gimenez, Godin, Coates, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; Varela, Cavani, Nunez.