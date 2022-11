Calciomercato Milan, due talenti per l’attacco: colpi a sorpresa

Il Milan è sulle tracce di due giovani attaccanti. Dopo Marco Lazetic, il club rossonero continua a guardare a profili giovanissimi per migliorare il reparto offensivo

Le maggiori attenzioni in questo momento in casa Milan sono puntate sulle trattative per i rinnovi di Rafael Leao e Ismael Bennacer. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono blindare il portoghese e l’algerino per guardare al futuro ancor più con maggiore ottimismo. Si continua a respirare fiducia nonostante le difficoltà, soprattutto per l’attaccante, appaiono evidenti.

Ma il Milan si sta guardando attorno anche alla ricerca di nuovi talenti. Lo scorso gennaio è stato il mese dell’arrivo di Marco Lazetic. Un colpo che deve dare ancora i suoi frutti ma il calciatore serbo è giovanissimo, come i due nuovi profili finiti sul taccuino del Diavolo.

Calciomercato Milan, linea verde: doppia pista per il Diavolo

A raccontare dell’interesse per i due attaccanti è La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani. Nel mirino del Milan sarebbero finiti Luis Semedo del Benfica B e Marciano Sanca Tchami dell’Almeria B.

Il primo è un portoghese classe 2003, con un contratto in scadenza nel 2023, ha grande fisico e gioca soprattutto da prima punta. Il secondo, invece, è un 2004, nato in Guinea-Bissau: anche in questo caso siamo in presenza di un calciatore che gioca prevalentemente da prima punta, con un fisico diverso rispetto a Semedo.