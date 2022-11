Kessie all’Inter, l’opinionista a Tv Play: “Non mi preoccupa, non ha qualità”

Clamorosa l’indiscrezione di mercato riguardante l’Inter e Kessie. L’opinionista ha detto la sua sulla possibilità di approdo dell’ivoriano in nerazzurro!

Nella giornata di oggi una clamorosa voce di mercato ha infiammato l’ambiente calcistico italiano. Franck Kessie sarebbe nel mirino dell’Inter di Simone Inzaghi! Un possibile rinforzo per il centrocampo nerazzurro già a gennaio, e attraverso la formula del prestito. Il centrocampista non ha trovato terreno fertile a Barcellona e vorrebbe già cambiare casacca. Il trasferimento dell’ivoriano all’Inter rappresenterebbe una vera beffa per il Milan e i suoi tifosi, che hanno già assaporato il tradimento con Hakan Calhanoglu.

Certo, Kessie non gioca più per i rossoneri, e di vero tradimento non si tratterebbe. Ma sono stati lunghi e intensi gli anni di Franck al Milan e con i suoi tifosi. Se si concretizzasse la voce di mercato sarebbe un vero colpo al cuore per l’ambiente rossonero. Sul tema si è espresso Luca Cohen a Tv Play, trasmissione Twitch di calciomercato.it. L’ospite ha rilasciato delle dichiarazioni particolari, soprattutto sulle qualità di Kessie, che hanno lasciato contrariati diversi tifosi.

“Se Kessie andasse all’Inter mi dispiacerebbe parecchio, rispetto a Calhanoglu il cui passaggio ai nerazzurri ha avuto la mia indifferenza totale” ha dichiarato Luca a Tv Play. Pungenti le sue parole in seguito: “E se comunque Franck andasse all’Inter non mi preoccupo più di tanto, da un punto di vista tecnico. Calhanoglu al Milan si impegnava poco ma riusciva a mettere anche quella poca qualità in campo. Kessie invece ha poco da fare, dato che non ha qualità. E al Barcellona si è visto. Avrebbe bisogno di un ambiente ideale, e l’Inter non credo possa costruirglielo”.