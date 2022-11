Milan, svolta clamorosa: Bennacer cambia agente

La notizia ha del clamoroso, Ismael Bennacer cambia agente. Il centrocampista algerino ha un contratto in scadenza nel 2024. Cosa sta succedendo

La notizia è davvero clamorosa, dall’Algeria non hanno alcun dubbio: Ismael Bennacer ha cambiato agente. Il centrocampista, con un contratto in scadenza nel 2024, ha abbandonato il proprio procuratore storico, Sissoko, per affidarsi alla Scuderia di Raiola.

A sganciare la bomba è stato Algeria Football Media. Una scelta quella dell’ex Empoli che avrà chiaramente dei rsivolti in fase di trattativa. Difficile dire se il rinnovo adesso sia più complicato ma la stessa fonte riporta dell’interesse di Arsenal, Chelsea e Liverpool per il giocatore. Bennacer vorrebbe dunque trasferirsi in Inghilterra. Non è la prima volta d’altronde che il centrocampista viene accostato a club di Premier League di prima fascia.

Calciomercato Milan, futuro Bennacer: cambia tutto

Il futuro di Bennacer al Milan resta dunque tutto da scrivere. Nei giorni scorsi, come raccontato anche su MilanLive, la sua firma sembrava davvero vicina. 4/4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2027: è questa la somma che avrebbe messo d’accordo le parti e che avrebbe reso felice tutti i tifosi del Diavolo e Stefano Pioli. Ora tutto può davvero cambiare. Non resta che attendere nuovi sviluppi, già in giornata