Pioli, altro riconoscimento: è il più votato d’Italia

Riconoscimento importante e prestigioso per Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha trionfato in campionato nella scorsa stagione.

Il 2022 resterà un anno incredibile per Stefano Pioli. L’allenatore del Milan ha raggiunto la vetta della sua carriera in panchina, vincendo il primo Scudetto con la squadra rossonera.

Pioli non solo ha alzato la coppa tricolore per la stagione 2021-2022, ma è anche riuscito a qualificarsi con il Milan in Champions League. Ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale, che ai rossoneri mancava dal lontano 2014.

Insomma un’annata indimenticabile per Pioli, che ha ricevuto un ennesimo riconoscimento ufficiale. Al tecnico del Milan verrà assegnato il premio Gentleman Allenatore dedicato a Gigi Simoni, per la stagione 2021/2022.

Altro premio per Pioli: è stato votato dai tecnici di Serie B

Il premio Gentleman Allenatore è patrocinato dalla Lega Serie B ed è dedicato alla memoria di Luigi Simoni, ex storico allenatore tra gli altri di Inter e Napoli che è scomparso di recente.

A votare per Pioli come meritevole di questo trionfo, sono stati tra gli altri anche gli allenatori della Serie B. Un campionato in cui l’attuale tecnico del Milan ha bazzicato spesso ad inizio carriera, in particolare tra Salernitana, Modena, Piacenza e Sassuolo.

Questo il comunicato del premio Gentleman: “Un riconoscimento che chiude un cerchio – sottolinea Gianfranco Fasan patron del Gentleman Fair Play – e riconosce a Stefano Pioli meriti umani e professionali che anche i suoi stessi colleghi hanno voluto esaltare, indicandolo come un modello da seguire per il suo stile e la sua lealtà dentro e fuori dal campo”.

Stefano Pioli è quindi il vincitore della seconda edizione del Gentleman allenatore Gigi Simoni 2021/22 e succede nell’albo d’oro a Claudio Ranieri, votato dai colleghi di B nella stagione 2020/21. La cerimonia di premiazione è prevista per lunedì 5 dicembre, dalle ore 18, presso la Sala Assemblea della Lega Serie B in via Ippolito Rosellini 4.