Il portiere e l’esterno sono già rientrati e si preparano alla ripresa degli allenamenti per tornare a disposizione quanto prima

Il centro sportivo dei rossoneri torna a popolarsi in vista della ripresa degli allenamenti, in programma per venerdì 2 dicembre. Cominciano a rivedersi alcuni giocatori che erano fermi per infortunio, oltre a quelli non impegnati con le proprie nazionali.

Stando agli ultimi aggiornamenti, da qualche giorno Alexis Saelemaekers e Mike Maignan sono a Milanello e stanno svolgendo il lavoro programmato prima che si riparta con gli allenamenti di squadra. Il portiere è fermamente intenzionato a rientrare immediatamente, ma solo fra qualche giorno si avranno maggiori certezza.

Stessa situazione per il belga, ma anche per lui le sensazioni sono alquanto positive. Saelemaekers è fuori dalla gara con l’Empoli dell’1 ottobre a causa di una distorsione al ginocchio sinistro e ha seguito un trattamento conservativo per il recupero. Dopo le vacanze l’esterno classe ’99 è pronoto a lavorare sul campo per tornare ad aiutare i compagni. La speranza è rivederlo in campo il primo possibile.

A breve si attendono i rientri anche da parte di altri infortunati, il cui programma di recupero non è ancora ultimato, come ad esempio Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi. Anche per loro le tempistiche verranno definite in base alla risposta che daranno sul campo.