Australia-Danimarca, formazioni ufficiali: la decisione su Kjaer

Le formazioni ufficiali di Australia-Danimarca, un match da dentro o fuori per il pass agli ottavi. La decisione di Hjulmand su Kjaer!

Tra pochi minuti Australia e Danimarca scenderanno in campo per dare vita ad un match infuocato. La gara e il risultato finale deciderà chi tra le due formazioni potrà avere accesso agli ottavi di finale dei Mondiali. Posta in gioco altissima dunque, per due Nazionali che non voglio lasciare il Qatar così in fretta!

La Danimarca è reduce dalla pesante sconfitta contro la Francia di Giroud e Theo Hernandez, ed è terza del Gruppo D a quota 1 punto. L’Australia occupa invece il secondo posto del girone, con un bottino 3 punti dopo la vittoria sorprendente contro la Tunisia. Si giocherà sul filo del rasoio dunque.

Da pochi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali di Australia-Danimarca. Con dispiacere, ma senza troppa sorpresa, scopriamo che anche stavolta Simon Kjaer non partirà titolare. Ancora panchina per il rossonero, difensore e capitano della Danimarca. Difficile anche che il vichingo del Milan entri a gara in corso. Le sue condizioni alla coscia sono attualmente precarie, come ammesso da lui stesso. Adesso c’è un pò di apprensione attorno alle sue condizioni!

Hjulmand dovrà quindi per forza di cose rinunciare alla leadership e all’esperienza del suo capitano. Al suo posto Andersen, 26enne del Crystal Palace. Di seguito le formazioni ufficiali:

Formazione Australia: Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; Mooy, McGree, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.

Formazione Danimarca: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Jensen; Skov Olsen, Eriksen, Lindstrom; Braithwaite.