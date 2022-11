Juve sanzionata? Arriva l’annuncio ufficiale

L’ultima novità sulla vicenda legata alle sanzioni in vista per la Juventus, sempre per i possibili illeciti societari sulle plusvalenze.

Vero e proprio terremoto in casa Juventus. La società bianconera ha visto le dimissioni di tutto il proprio consiglio d’amministrazione nelle scorse ore, in primis del presidente Andrea Agnelli.

Una mossa che sembrerebbe stata predisposta dalla società controllante Exor per evitare rischi e sanzioni, soprattutto per il presunto coinvolgimento nel caos delle plusvalenze false.

La Juventus è a serio rischio? In attesa di provvedimenti eventuali della giustizia sportiva, il club ha emesso un comunicato con il quale risponde alle voci. Questa una parte della nota ufficiale:

“A seguito dell’avvio del procedimento Consob di accertamento di presunte non-conformità contabili (luglio 2021), conclusosi in data 19 ottobre 2022, con gli esiti resi pubblici da Juventus con i due comunicati del 21 ottobre e 20 novembre 2022, e a seguito dell’acquisizione degli atti del fascicolo penale (a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari il 24 ottobre 2022), gli organi sociali di Juventus hanno proseguito il processo di rigorosa e scrupolosa valutazione di tutte le contestazioni contabili rivolte con riguardo ai bilanci di Juventus (2019/2020 e 2020/2021 e, a cascata, 2021/2022).