Milan-Leao, avanti insieme: l’annuncio del portoghese

Parla l’attaccante direttamente dal Qatar. Dichiarazioni importanti che avvicinano le parti: il rinnovo ora non è poi così lontano

Nonostante lo scetticismo generale, Paolo Maldini ha sempre mostrato fiducia. Una fiducia che lo ha portato a pensare che il rinnovo di Rafael Leao potesse arrivare già prima dell’inizio del Mondiale ma così non è stato. La matassa era, è davvero troppo ingarbugliata.

Ma la volontà di andare avanti insieme è tanta. Il giocatore è convinto che il Milan sia la migliore soluzione per proseguire il suo processo di crescita.

Milan, parla Leao: il rinnovo si avvicina

Dopo Portogallo-Uruguay, il campione rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, riportate da La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, che fanno davvero ben sperare: “Il Milan e il contratto? Sono contento, orgoglioso, ora devo stare concentrato sul Mondiale, poi col Milan parlerò appena arrivo – afferma Rafael Leao –.

Se ho voglia di firmare il contratto? Già prima di arrivare in nazionale abbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva, quindi quando arriverò a Milano parleremo bene“.

La volontà di Rafael Leao è stata sempre chiara e queste parole lo testimoniano. Ora serve mettere nero su bianco per spazzare via ogni dubbio. Per spazzare via tutti i rumors legati ai club interessati.