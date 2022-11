Milan-Ziyech, colpo di scena: “affare in dirittura d’arrivo”

Dal Marocco sostengono che il trasferimento di Hakim Ziyech al Milan sia davvero in chiusura. Il punto della situazione per l’esterno

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e in questi giorni, senza Serie A, si è tornati a parlare con insistenza di possibili nuovi acquisti. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro e sono pronti a cogliere qualsiasi occasione che si presenterà per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Puntualmente, come succede sempre ad ogni sessione di mercato, il nome di Hakim Ziyech è tornato ad essere accostato al club rossonero. Il marocchino, ai margini del progetto Chelsea, sta dimostrando al Mondiale di poter recitare ancora un ruolo importante. Al Milan piace ma può arrivare solamente in prestito, con diritto di riscatto. Il calciatore, inoltre, deve rinunciare a parte del suo stipendio per sposare il progetto del Diavolo.

Milan-Ziyech, dal Marocco: trattativa in chiusura

La situazione rispetto a qualche mese fa non è dunque cambiata. Si attendono novità. Novità che secondo quanto riportano in Marocco potrebbero essere già arrivate. MarocFoot sostiene, infatti, che il trasferimento di Hakim Ziyech al Milan sarebbe davvero vicino. Il giocatore sarebbe pronto a vestire il rossonero. La trattativa avrebbe così imboccato la strada giusta e sarebbe vicina alla conclusione.

Tutti i tifosi del Milan si augurano che sia davvero così: è da troppi anni che i rossoneri si aspettano un giocatore che possa permettere di compiere il salto di qualità sulla destra. Ziyech appare davvero il nome giusto.