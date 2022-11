ML – Bennacer, cambio agente e rinnovo: le ultime

Ismael Bennacer e il cambio di procuratore: come stanno le cose ed ecco le ultime news su questa vicenda

Ci sono conferme sulla trattativa per il cambio di procura da parte del Ismael Bennacer, che passerebbe quindi ad essere da Enzo Raiola e non più da Moussa Sissoko. Ma non è ancora così.

Si tratta di un eventuale passaggio importante e che interessa molto il Milan, dal momento che la società sta trattando il rinnovo del suo contratto, che scade nel 2024. I tifosi seguono da vicino la vicenda perché sperano che non cambi nulla riguardo le intenzioni del classe ’97, con il quale il Diavolo era vicino all’accordo per un prolungamento fino al 2027 con adeguamento intorno ai 4 milioni di euro.

Intanto il club rossonero è in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del giocatore e del suo entourage. Con l’algerino ci sarà un confronto costante e tutto a questo punto dipende dalle sue intenzioni. Bennacer non ha mai messo in dubbio la sua permanenza a Milanello e anche Maldini e Massara hanno tutte le intenzioni di chiudere al più presto.

Il centrocampista è considerando elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, che non vuole assolutamente fare a meno di lui per le prossime stagioni. Il rinnovo di Bennacer è da considerarsi una priorità, al pari di quello di Rafa Leao, e la speranza è che il possibile imminente cambio di procuratore non muto il quadro della situazione.