George Weah inconta il figlio Timothy: l’abbraccio nel tunnel è bellissimo – VIDEO

Scene emozionanti dopo la qualificazione degli USA agli ottavi di finale dei Mondiali. Negli spogliatoi la leggenda rossonera…

Gli Stati Uniti hanno raggiunto un grande traguardo ieri sera vincendo contro l’Iran. Una vittoria di misura, per 1-0, ma che è bastata agli americani per strappare il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali. In gol Pulisic, grazie ad un assist al bacio del rossonero Sergino Dest. La Nazionale a stelle e strisce avrebbe potuto anche raddoppiare il vantaggio, ma il gol di Timothy Weah è stato annullato per fuorigioco.

Il figlio della leggenda rossonera George Weah ha comunque condotto una partita notevole, segnando una prestazione di altissimo livello. A fine gara, nella maniera più emozionante, Timothy è stato raggiunto appunto dal padre e dalla madre nello spogliatoio. Abbracci e sorrisi tra i tre familiari, con il video che ha fatto e sta facendo il giro del mondo. Papà Weah è assolutamente fiero del figlio, e spera che possa raggiungere i grandi traguardi da lui quando calciatore.

C’è chi spera che Timothy possa approdare un giorno al Milan per seguire le orme del padre e segnare lo stesso successo. Effettivamente, l’attaccante, oggi al Lille, è stato più volte accostato ai colori rossoneri. Chissà se nel suo futuro ci sia davvero il Diavolo! Intanto il 22enne è concentrato sui Mondiali, una vetrina che potrà aprirgli diverse porte!

Di seguito il bellissimo video della famiglia Weah dopo la vittoria contro l’Iran: