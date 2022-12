Annuncio dalla Turchia: colpo a sorpresa per il Milan

I rossoneri stanno seguendo con interesse l’esterno turco: arriva l’annuncio ufficiale da parte del padre del calciatore che non lascia dubbi

Un nuovo turco per il Milan. Il club rossonero, dopo aver lasciato andare Hakan Calhanoglu, solo due etti fa, starebbe seguendo con interesse il giocatore oggi in forza al Fenerbahce.

Si tratta di Ferdi Kadioglu. Il 23enne, nato ad Arnhem gioca per uno dei club di Istanbul. In stagione, fino a questo momento, lo ha fatto per ben 20 volte, 12 in Super Lig turca e 8 tra Europa League e qualificazioni alle competizioni europee per club.

Milan, colpo Kadioglu: parla il padre

Si tratta di un esterno di destra, che all’occorrenza può giocare anche a sinistra. Kadioglu sarebbe seguito non solo dal Milan ma anche dal Napoli. Ad ammetterlo è stato il padre Feyzullah nel corso di un’intervista al portale turco, Hurriyet:

“Napoli e Milan ci hanno già contattato e fa piacere l’interesse di grandi club. La la priorità resta il Fenerbahce, vuole vincere il campionato qui. Se la società dovesse darci il via libera allora valuteremmo le opzioni di mercato“.

E’ tutto, dunque, nelle mani del club turco. La valutazione di Kadioglu, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, è sui 12 milioni di euro