Belgio, decisione presa: cambia tutto per De Ketelaere

L’allenatore si dimette dalla panchina della Nazionale. La notizia è arrivata subito dopo l’eliminazione dai Mondiali!

Batosta enorme per il Belgio di Roberto Martinez! Il pareggio per 0-0 contro la Croazia è costato carissimo ai Diavoli Rossi, che sono stati eliminati dalla competizione dei Mondiali. Soltanto il terzo posto del Gruppo F e quattro punti per il Belgio, che non si qualifica agli ottavi di finale della competizione dopo più di vent’anni.

Grande protagonista in negativo Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter è stato messo in campo da Roberto Martinez ad inizio secondo tempo e si è letteralmente divorato quattro gol clamorosi. Romelu è infatti finito nel mirino dei tanti appassionati sportivi, che sui social lo hanno sommerso di critiche e insulti.

Ma la notizia che merita grande attenzione non è il fallimento di Lukaku, quanto le dimissioni del CT Roberto Martinez. Quella di oggi contro la Croazia è stata l’ultima sua partita da allenatore della Nazionale Belga. La decisione di lasciare era già stata presa prima dei Mondiali. Con l’eliminazione di oggi si è definitivamente attuata. Adesso, c’è attesa di conoscere il suo successore, il prossimo tecnico di Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers in Nazionale.