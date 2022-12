Belgio eliminato, Lukaku sbaglia 4 gol: social scatenati – FOTO

L’attaccante è stato preso letteralmente di mira! L’uscita dai Mondiali viene addossata a lui e alle sue clamorose occasioni sprecate!

Dopo la Danimarca, anche il Belgio è eliminato dai Mondiali. Una sorpresa delle meno attese! I Diavoli Rossi hanno condotto un percorso ai gironi dei più deludenti. Poco gioco e poca incisività sotto porta. La squadra di Martinez è stata eliminata oggi da una Croazia non eccelsa, ma che ha saputo difendersi al meglio dalle sortite offensive dei rivali. 0-0 il risultato finale. Sono dunque i croati a passare agli ottavi da secondi classificati del Gruppo F (Belgio terzo).

Niente da fare per Charles De Ketelaere, che dopo le vacanze tornerà al Milan cercando di utilizzare le energie, non del tutto positive, accumulate nell’esperienza in Qatar. Ma quante occasioni sprecate dal Belgio nella partita di oggi, e in particolare da Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter non era stato schierato da titolare da Martinez, ma è subentrato ad inizio secondo tempo. Lukaku ha probabilmente giocato la peggior partita della sua vita.

Quattro palle gol delle più clamorose totalmente divorate. E adesso è finito nel mirino dei tanti appassionati. Twitter è diventato una bolgia schierata contro l’attaccante nerazzurro. Lukaku HORROR hanno scritto in tanti. I commenti sulla piattaforma social sono davvero esilaranti. Ve ne lasciamo qualcuno qui sotto:

