Calciomercato Milan, arriva il rinnovo: “Summit e patto per Leao”

Arrivano aggiornamenti importanti legati al futuro di Rafael Leao. Le dichiarazioni del giornalista, inducono ad un ulteriore ottimismo

Le dichiarazioni di Rafael Leao, arrivate direttamente dal Qatar, nella mattinata di ieri, hanno fatto crescere l’ottimismo tra i tifosi del Milan. Un ottimismo che a Paolo Maldini e Frederic Massara, in realtà, non è mai mancato.

Nonostante le mille difficoltà e una matassa difficile da sbrogliare, la dirigenza rossonera ha sempre creduto nel rinnovo del calciatore portoghese. Al termine del Mondiale si proverà a premere il piede sull’acceleratore per arrivare alla fumata bianca. L’obiettivo è non andare oltre la Primavera, così da poter programmare l’estate con maggiore chiarezza.

La volontà di Leao, di restare in rossonero, nonostante le richieste dei grandi club, è nota a tutti. Serve dunque trovare un accordo per spazzare via tutte le voci.

Milan-Mendes, il patto per Leao: parla Laudisa

Nel frattempo arrivano altri aggiornamenti in merito alla trattativa. Carlo Laudisa, intervenuto sul canale YouTube di Pellegatti, ha parlato del rinnovo di Leao, riferendo di alcuni dettagli non di poco conto: “E’ una vicenda intricatissima – afferma il noto giornalista -. Le sue dichiarazioni inducono all’ottimismo. Io aggiungo un particolare fresco. A Dubai oltre a Maldini e Massara, c’era anche Jorge Mendes. Tutti premiati.

E’ stata l’occasione per un summit. In questa chiacchierata, potremmo pensare ad un patto tra Milan e Mendes per indurre Leao a rinnovare con i rossoneri. Sarebbe una bellissima notizia ma anche per il portoghese ci sono tante tentazioni”.