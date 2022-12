Calciomercato Milan, clausola impressionante: ora è irraggiungibile

L’esperto di mercato ha rivelato delle cifre clamorose riguardanti il contratto del giocatore! Sarà davvero difficile avviare una trattativa…

Questi Mondiali in atto stanno mettendo in luce il talento di tanti giocatori! E’ il caso di Enzo Fernandez, il centrocampista argentino che sta facendo faville in Qatar. Il giovane ha già messo a segno un gol bellissimo contro il Messico, ma in generale le sue prestazioni stanno risultando davvero prezioso al CT Scaloni.

E ovviamente lo stanno mettendo in mostra dinnanzi a tutto il mondo! Così tanto che già il Real Madrid ha acceso i radar per Enzo, voglioso di portarlo quanto prima in Spagna. Il club blanco ha necessità di rinforzare il suo centrocampo, che con Modric e Kroos ormai avanti con l’età deve essere svecchiato. Chi meglio di Enzo Fernandez?

Il centrocampista argentino è sbarcato in Europa soltanto quest’estate, acquistato dal Benfica per soli 12 milioni di euro. Un vero affare per i portoghesi e una batosta per il River Plate. Il valore di Enzo Fernadez è triplicato da quando milita al Benfica (35 milioni di euro), e dopo questo Mondiale la sensazione è che lieviterà ancora di molto.

Il Milan, ricordiamolo, era stato insieme al Benfica il club più vicino al giocatore, salvo poi ritrarsi nella trattativa e spostare l’attenzione su altri profili. Un vero rimpianto, probabilmente, per Maldini e Massara! Adesso, però, le antenne della dirigenza milanista si sono riaccese, e insieme al Real Madrid monitora il ragazzo. Ma non sarà affatto semplice strapparlo ai lusitani! I motivi sono due.

Come riportato da Fabrizio Romano sul suo account Twitter, è stata inserita una super clausola rescissoria nel contratto di Enzo Fernández al Benfica. Ben 120 milioni di euro servirebbero per aggiudicarselo. I dirigenti portoghesi ci hanno visto lungo, e hanno capito che presto l’argentino avrebbe fatto il suo exploit.

Inoltre, aggiunge Romano, il Benfica non ha la minima intenzione di cedere Enzo Fernández a gennaio. Sarà dunque davvero complicato, se non impossibile, per il Real Madrid o il Milan mettere le mani sul giocatore. Che decidano di pagare i 120 milioni di clausola? Impossibile per i rossoneri, forse il Real! Ma in un mercato di riparazione è complicato fare certi investimenti. Aspettare l’estate sarà forse l’unica soluzione.

Altro dettagli importante riportato dall’esperto di mercato fa capo al fatto che il River Plate ha conservato una percentuale sulla futura rivendita di Enzo Fernández. E’ chiaro che il Benfica, se deciderà di venderlo, farà forte leva sulla maxi clausola rescissoria.

The release clause included into Enzo Fernández contract with Benfica is worth €120m. Club has no intention to sell Enzo or let him leave in January. 🚨🇦🇷 #transfers

River Plate also have percentage of future sale on Enzo. pic.twitter.com/IHU04n4ZVV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2022